Cómo acabar de una vez por todas con los aguafiestas

"¿De verdad no puede una militar por un mundo más justo y, a la vez, divertirse con chorradas?", se pregunta Manuel Ligero. Criticones, malpensados y aguafiestas siempre hubo entre la grey practicante y la adusta patronal. ¿Pero por qué se sumó la izquierda a este ejército de santurrones? ¿De dónde han salido estos pastores rojos, cancerberos del decoro social, que nos dicen qué entretenimiento es compatible con la revolución y cuál no? Machado ya hablaba de esos “pedantones al paño” que se las dan de sabios “porque no beben el vino de las...