La Comisión firma un contrato de 10.600 millones de euros para lanzar una red de satélites que competirá con Starlink

La Comisión Europea ha anunciado la firma de un contrato de concesión de 12 años para sacar adelante la Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²), una constelación de 290 satélites de la Unión Europea (UE), con el consorcio SpaceRISE. La plena capacidad operativa de IRIS² para los servicios gubernamentales está prevista para 2027, mientras que la conectividad comercial debería estar disponible en 2030 como muy tarde. Con IRIS² la Unión Europea tendrá un competidor para Starlink.