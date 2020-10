La Comisión Europea confirma que no abrirá expedientes sancionadores a países que reduzcan el IVA de las mascarillas

Titular completo: La Comisión Europea confirma a Maldita.es que ha comunicado a los países de la UE que no abrirá expedientes sancionadores contra los países que reduzcan el IVA de las mascarillas | El Gobierno de España defiende que no puede bajar el IVA de las mascarillas durante la pandemia porque Europa no lo permite. Sin embargo, la Comisión Europea ha confirmado a Maldita.es que “no se tiene intención de lanzar procedimientos de infracción” si se lleva a cabo esta bajada del IVA y que así se le ha comunicado a los estados miembros.