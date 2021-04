Cómics y censura  

A Lucky Luke ya no se le permite fumar y el Marsupilami fue acusado de meter malas ideas en la cabeza de los niños, por poner sólo un par de ejemplos. La exposición pedagógica hace un recorrido visual por un siglo de estas tensiones. Los dibujantes y narradores gráficos, por un lado, y los editores, redactores, líderes religiosos y políticos, por otro. Así se describe la exposición “Blistering barnacles and castrates, censorship and comics” que puede visitarse hasta el 21 de mayo en la sala Bozar en Bruselas.