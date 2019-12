Comerciar con el sufrimiento. El caso del ‘tour de La Manada’

Me han condenado a 18 meses de prisión y 15.000 euros de indemnización a la víctima de La Manada. Muchas personas se han indignado y enfadado conmigo, tal vez como tú ahora. Han comentado en redes que esta condena les parece poca, y en mi trabajo y mi círculo cercano estoy teniendo que lidiar con una situación bastante dura. Me han cancelado charlas en el museo Reina Sofía. Y, sin conocer en profundidad los detalles, no es para menos.