La comentada respuesta de Adriana Lastra en LaSexta Noche al ser preguntada por su currículum

Cintora quiso saber si le afectaban las críticas que muchos le hacen por no haber terminado la carrera de Antropología Social."No me afectan en absoluto"" Yo soy una trabajadora de toda la vida" le preguntan ; ¿ trabajadora de la política? "No, y fuera de ella". Llevo trabajando desde los 14 años. Pregunta de nuevo ¿ en qué ha trabajado? No tengo porqué decirlo, no hablo de mi vida privada.