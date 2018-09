Combat Commander: Europe. Reseña del juego

CC: Europe es un juego de combate táctico entre infanteria, no hay blindados y no es probable que los haya, en la 2ª Guerra Mundial. La ambientación lejos de ser novedosa es ya clasica en wargames y puede recordar a otros del género como ASL o L&L: Band of Heroes. Aunque de entrada ya hay matices que lo diferencían de estos y le dan en mi opinión un aire más fresco, como es la escala o el motor de cartas. Y aquí llegamos al alma del juego el motor de cartas. Todo en el juego vendrá determinado por estas cartas: turnos, tiradas, etc.