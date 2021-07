Columna de "El español" reescribe el cuento asustaviejas de los conservadores para el 2021

Mientras estaba ahora viendo por que era tendencia "España" así, sin calificativos, en twitter me he topado con un twit del jefe de opinión del diario "El español" que promocionaba su artículo titulado: "23 lujos cotidianos que los políticos prohibirán en la España de 2030" y me parecía interesante compartirlo.

No es nada que no me espere ya, la típica columna pseudo-cómica de un señor con una arrogancia proporcional a su ignorancia en la que nos alumbra al resto de legos condescendientemente sobre el tema que toque esa semana con alguna metáfora literaria barata (que para eso le pagan), alguna mención innecesaria a un pensador del siglo XIX y el ideario regurgitado de su partido favorito... Puede que tenga una manía a los columnistas en general. Pero me parecía fascinante esta columna por que es una fantástica recopilación de miedos irracionales antiguos y modernos y la manera moderna en la que los partidos conservadores y sus allegados se comunican y hacen su propaganda para no parecer las formaciones políticas rancias y desapegadas de la realidad que acaban siendo cuando se desvela el pastel.

Esta labor de asustaviejas moderno es fundamental para rehabilitar su imagen como salvadores de la nación, antes de que el público general pueda dar demasiadas vueltas a conceptos como: el hecho de que los partidos conservadores han estado en el lado considerado ahora inmoral de todos los debates sociales y culturales de los últimos 2 siglos, su apoyo tácito a la represión y a las dictaduras en otros países, la miseria ocasionada por el fracaso rotundo de su ideología económica o sus incontables escándalos de corrupción. Gracias al marketing moderno; los conocidos en el pasado como prohibidores de libertades individuales según las restricciones de su libro de mitos y leyendas preferido, pueden mostrarse como libertarios cool en traje y gafas de sol. El conservadurismo es el nuevo punk, baby!

Su principal estrategia es lo conocido en la esfera anglosajona como proyección. Proyectar lo que tu haces sobre tu enemigo político como una acción reprobable. Los más abiertamente homófobos acaban a veces saliendo accidentalmente del armario, los que acusan a otros de corrupción muchas veces acaban declarando ante el juez (y no como testigos) y así os podéis imaginar el resto. No entiendo muy bien por que tienen esta tendencia, ya que lo hacen también reflexivamente, pero una vez que descubres esto ves que usan la proyección continuamente. Así que con esto, los enemigos políticos de los conservadores son unos mojigatos que buscan reprimir tus libertades individuales por medio de una dictadura comunista (por favor no miréis como hacemos tratos con un partido neo-fascista que quiere prohibir otros partidos), limitar el uso de tu lengua y que te arrodilles sobre las imposiciones de ciertos grupos que se hacen pasar por mayoría pero en realidad son una minoría social (feministas, inmigrantes, lgtb+, gente que quiere vivir bajo un techo sin arruinarse...)

Creo que esto ya es suficiente introducción. Solo un pequeño detalle por puntualizar. Este tipo de artículos usan una estrategia típica del alt-right, la post-ironía. Tienen siempre un tonillo comico edgy pero de lo que hablan realmente no es más que una exageración de como ellos ven las cosas actualmente (y esto ya lo sabéis si lleváis un tiempo por menéame). Si cuela entre su público lo presentan como crítica acertada de la realidad ("dice las cosas como son"), si no cuela lo presentan como ironía ("tio, es que no tienes sentido del humor, vaya snowflake/ofendidito" [mirad los comentarios del artículo y del twit que lo promociona]). La cuestión es que nunca se cuestionen ni sus chorradas ni sus terribles pobres intentos en hacer comedia.

Por no hacer esto más largo y que lo veáis por vosotros mismos dejo el link y algunos extractos como highlights.

www.elespanol.com/opinion/tribunas/20210717/lujos-cotidianos-politicos

Twit promocional y sus comentarios:

twitter.com/crpandemonium/status/1416297023150694404

"1. Mirar a las personas menstruantes

Cualquier contacto visual con miembros del sexo femenino (personas menstruantes en 2030) será considerado un insulto, como si todas ellas fueran el emperador Haile Selassie."

"En general, cualquier comportamiento espontáneo de una persona blanca, heterosexual y de sexo masculino que demuestre felicidad o comodidad con su rol en el planeta Tierra será considerada delito de odio. "

"5. La monogamia

El Gobierno obligará a los ciudadanos a cambiar de satysfier cada tres meses para evitar que se enamoren románticamente de él y acaben manteniendo una relación monógama con el cacharro.

6. El amor romántico

Sólo estará permitido si su destinatario es el líder del partido."

"¿Así que por qué no hacer obligatoria la boina, la endogamia y el cantonalismo hasta que todos los españoles acaben hablando en un idioma bucéfalo con sólo tres consonantes y más apropiado para invocar a Satán que para comunicarse con el prójimo?

"El lenguaje recto, corto y claro será prohibido a propuesta del sanedrín de rectores de universidades públicas españolas. Universidades donde no entrará nadie con un cociente intelectual superior a 50 ni tampoco nadie que haya aprobado una o más asignaturas."

"El sexo entre seres humanos sin el permiso del partido estará estrictamente prohibido. El resto será pautado por una cartilla de racionamiento gubernamental que sólo poseerán los miembros del partido. Totalmente prohibido si eres blanco heterosexual"

"12. El alcohol

Es heteropatriarcal, desinhibe a los hombres (sobre todo al tuyo) y a Irene Montero no le gusta por ambas razones. Prohibido. "

"18. El humor

Concretemos: el humor que no se ría de la derecha, de los católicos, de la monarquía, de los judíos o de las víctimas del terrorismo. El resto será admisible, pero sólo en los términos acordados por el partido.

19. Pensarse las cosas

El Gobierno concederá un margen máximo de 7 segundos a todos los ciudadanos para tomar decisiones trascendentales para su vida. ¿Abortar? Un segundo. "Pim, pam, decide, la oferta caduca". ¿Eutanasia? Dos segundos. "Venga, no tenemos todo el día, el de la jeringuilla ha quedado para unas cervezas con sus colegas"

"Cuando Isabel Díaz Ayuso exija elecciones libres desde su celda en la prisión que habrán construido sobre los cimientos del Zendal, la acusarán de estar abriendo las puertas al fascismo."

"El Gobierno convertirá en lengua obligatoria, tanto en la Administración como en el ámbito privado, la menos hablada en la región. Más aún si se trata de una lengua muerta que no hablan ya ni los cabreros. O sea, como ahora en Cataluña y el País Vasco. " [Nota: Me hace bastante gracia el evidente asco que le tiene este señor al catalán y al vasco]

Y la parte final, el mejor resumen del pensamiento reaccionario:

"23. La familia

Y, en general, todo lo que Ana Iris Simón considere merecedor de ser conservado: casa propia, hijos, trabajo, la alegría de vivir, tu país… Ya saben, superfluosidades. "

Es un buen remate al chiste, ¿no?. Los defensores del modelo económico que ha aumentado el paro, la depresiones y la ansiedad (de hecho España es el país del mundo que consume más ansiolíticos por habitante), que hace cada vez más imposible adquirir una vivienda y menos tener una familia... hablando de como el hombre del saco os quiere quitar todas esas cosas. Esperemos que no les llegue a quitar la proyección.