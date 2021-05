Colombia: menor de edad se quitó la vida tras ser violentada sexualmente por policías

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la joven denunció que agentes de la Policía la violentaron sexualmente, tras ser detenida en medio de una protesta del Paro Nacional en Popayán. "Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnudando” quitando el pantalón". Horas después, tras recuperar su libertad, la víctima se quitó la vida.