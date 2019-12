Colectivos Trans piden a Izquierda Unida la expulsión del Partido Feminista

Colectivos trans piden a la coalición la expulsión por sus reiterados mensajes de odio y anti derechos trans del Partido Feminista, que lidera Lidia Falcón. "Valoramos la condena de IU a los reiterados discursos de odio hacia las personas trans, pero ante la gravedad y reiteración de los mismos, nos parece insuficiente. Una fuerza progresista no puede dar amparo a mensajes que en nada difieren de los de la extrema derecha. Si no hay expulsión, no hay reparación” declara Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.