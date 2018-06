Colectivos feministas de Sevilla difunden una campaña de rechazo a los condenados

Colectivos feministas de Sevilla están difundiendo por redes sociales un llamado a no atender en establecimientos a los cinco condenados por abusos sexuales a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016 y que este viernes han salido en libertad provisional. "En este establecimiento no atendemos a violadores. #Stopmanada . Este es un espacio seguro para las mujeres" y "Sr. / Sra. Comerciante: Las mujeres no consumimos en establecimientos donde se atiende a violadores. Le invitamos a unirse a nuestra acción colocando un aviso a la entrada"