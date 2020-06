El colapso sistémico de la sociedad estadounidense ha comenzado [ENG]

Lo que está ocurriendo hoy en día es realmente único y mucho más grave que cualquier crisis anterior que pueda recordar en EE.UU. Y para explicarlo, me gustaría empezar diciendo lo que creo que no son los disturbios que estamos viendo en cientos de ciudades de EE.UU.. No se trata de: 1. Racismo. 2. Violencia policial 3. Desesperación 4. Pobreza 5. Trump 6. Los liberales echando combustible en los incendios sociales 7. Las luchas internas de las elites. No se trata de ninguno de ellos porque abarcan todos estos y más.