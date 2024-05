Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a heraldo.es

El vicedirector y portavoz de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano (GUR), el general de división Vadim Skibitski, aseguró este viernes a la revista británica 'The Economist' que "Ucrania no será capaz de ganar la guerra exclusivamente en el campo de batalla". A su juicio, "las guerras acaban con tratados". Consideró que "incluso si las tropas de Kiev consiguieran hacer retroceder al enemigo hasta las fronteras de 2021, una perspectiva cada vez más lejana, la contienda no terminaría ahí".