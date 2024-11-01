Coincidencias entre la muerte de Charlie Kirk y la película "Snake Eyes"

Alguien ha publicado en redes sociales sorprendentes coincidencias entre las circunstancias de la muerte de Charlie Kirk y algunas escenas de la película "Snake Eyes", protagonizada por Nicholas Cage.

El pasado 10 de Septiembre de 2025, el influencer MAGA Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el lado izquierdo del cuello por un tirador de nombre Tyler.

En la película, el día 10 de Septiembre de 1998, el secretario de Estado Charlie Kirkland es asesinado de un disparo en el lado izquierdo del cuello. El boxeador estrella de la velada de boxeo donde eso se produce se llama Tyler "el Ejecutor".

No hay ninguna "teoría de la conspiración" detrás de esto, que yo sepa, pero no dejan de ser muy curiosas estas coincidencias.

Fuente: twitter.com/Araknne1/status/1971908966524572046