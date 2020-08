El COI y el JOC buscarán métodos para detener el abuso y acoso al que someten a los deportistas infantiles de Japón

Después de que esta semana apareciera un detallado un informe llamado "Me golpearon tantas veces que no las puedo contar: abuso a niños deportistas en Japón", el COI y el Comité Olimpico Japonés se han reunido telefónicamente para buscar fórmulas que detengan el abuso físico, sexual y verbal a que son sometidos los deportistas infantiles japoneses por parte de sus entrenadores. El informe explica que algunos incluso se quitaron la vida. Entre las medidas, está la de formar a los técnicos para que no comentan estos abusos.