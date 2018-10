Coger la baja siendo autónomo, una rareza según la Unión de Profesionales y Trabajadores autónomos

Un autónomo es un ser que tiene prohibido enfermar, o mejor dicho que la palabra 'baja médica' le resulta poco menos que una rareza. Cuando tu empresa eres tú, la plantilla está formada por ti, ¿cómo te vas a permitir enfermar? Tomemos estas frases con humor del negro, pero la realidad es que el absentismo laboral en el gremio de los autónomos no es lo habitual, y por supuesto, no tiene sentido. Si no se trabaja, no se cobra. Según el estudio realizado por la UPTA, las bajas son menos pero más largas que las de los asalariados.