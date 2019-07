La ‘cocodriz’ si existe y van por su rescate

Hace cien años formaban parte del diccionario pero ya he desaparecido de sus páginas debido principalmente a falta de uso. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes es el lugar que acoge estas palabras olvidadas. Somos 2.793 palabras que en 1914 teníamos propia entrada en el diccionario pero que, un siglo después, ya no nos encontramos, y entre ellas me encuentro yo la "Cocodriz", y que podría tener ahora de nuevo vigencia si me utilizas como vocablo para darme nombre como la hembra del cocodrilo.