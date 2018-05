A menudo hemos escrito sobre coches a GLP. Como reciente usuario de uno, me apetece añadir algunos datos que he recopilado durante el proceso de compra. Voy a defraudar a los que esperen una review automovilística clásica, hablando de “sensaciones al volante”, “motor ágil, divertido y dinámico”, “potencia bajo el capó” y esas cosas. Conducir no me suscita sensación alguna, no soy Jeremy Clarkson