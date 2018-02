"Cobras 3,90 euros la hora y parece que tienes que dar las gracias porque tienes trabajo"

La plataforma 'No más precariedad' llaman a acudir a los actos de protesta convocados el 10 de febrero en varias ciudades españolas. Irene Santiago, del sindicato de estudiantes Acontracorrent: "La crisis no ha pasado, no nos damos cuenta de que no estamos viviendo, estamos sobreviviendo". El movimiento ha anunciado una "gran movilización en Madrid" para el 26 y 27 de mayo