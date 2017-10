Cobrar plus de disponibilidad no implica obligación ni pago de horas extras

A muchos trabajadores os habrán venido con el cuento de que al cobrar un plus de disponibilidad es obligatorio que hagáis horas extras y además estas horas extras no os las tienen ni que pagar ni compensar porque ya las tenéis pagadas en dicho plus. Este plus se puede llamar de otras formas, como plus de mayor dedicación, plus de responsabilidad, plus de prolongación de jornada, etc. Pero como os imagináis, eso que os dicen sencillamente es mentira. Es una de las típicas cosillas que solo demuestran la supina ignorancia de quien la dice.