La cobertura de Trump en prensa es sobre todo negativa, según un estudio de Harvard

Trump fue el protagonista del 41% de las historias publicadas, tres veces más que los tres presidentes estadounidenses precedentes. El informe se basa en un análisis de los informes de noticias en las ediciones impresas de The New York Times , The Wall Street Journal y The Washington Post , los principales noticiarios de CBS, CNN, Fox News y NBC, y tres agencias de noticias europeas (Financial Times, BBC y ARD de Alemania).