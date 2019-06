'Las cloacas del periodismo' - Informe de 'Todo Es Mentira'  

Pepe Oneto, Iñaki Gabilondo y David Jiménez, junto con otros profesionales del periodismo, revelan la cara oculta del periodismo que no quieren que conozcas. Además, el reportaje mostrará una conversación inédita entre Eduardo Inda y otro periodista, en la que el director de 'OK Diario' confiesa trabajar dentro del círculo de influencia del ex comisario Villarejo.