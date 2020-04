El pasado 12 de abril, desde CGT Región Murciana, sacamos el comunicado “El gobierno prioriza los beneficios empresariales a costa de nuestra salud”1. El objetivo del mismo era rechazar la medida del gobierno de reanudar las actividades laborales no esenciales para la vida. Los motivos eran y son obvios: si no es posible proteger a las personas trabajadoras del riesgo de contraer el Coronavirus, lo más sensato es no reanudar las actividades no esenciales