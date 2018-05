Ciudadanos o el viaje a ninguna parte

Es posible que haya pasado desapercibido para muchos, porque la mayoría de los medios no lo resalta, pero Ciudadanos ha cambiado desde el viernes tres veces su opinión sobre cómo debería irse Rajoy. Solo una idea pervive: no apoyará nada que no le sitúe a él como protagonista. ¿Por qué se siente tan legitimado para exigir tanto si también desea que Rajoy se vaya? Vamos a repasar la hemeroteca de estos tres días, con el objetivo de entender cómo ha modificado Ciudadanos su discurso a medida que el PSOE le ponía más difícil discrepar.