Ciudadanos rompe con Valls en el Ayuntamiento de Barcelona: "Somos la voz del constitucionalismo"

Un lunes más tranquilo que los últimos. Al menos eso se respiraba en la sede de Ciudadanos. Con los pactos municipales cerrados, la formación naranja se enfoca ahora en las autonomías, toda vez que su 'no' a Pedro Sánchez es inamovible. No tiene nada que negociar en ese sentido. Por lo tanto, las negociaciones no acaban para los de Rivera, pero al menos un capítulo ya está cerrado. Eso sí, Ciudadanos ha decidido romper con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona, y tendrá grupo propio. "Somos la voz del constitucionalismo", dijo Arrimadas.