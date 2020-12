Alarcos tuvo un pasado ibérico de gran relevancia que comienza con un ibérico orientalizante del siglo VII-VI y que conecta con el anterior poblado prehistórico de la Edad del Bronce final y después, en la protohistoria (Edad del Hierro 1ª y 2ª fases), tres etapas de su evolución: ibérico antiguo, siglos VI-V a. de C., ibérico pleno, siglos V-III a. de C. e ibérico tardío, siglos II-I a. de C.