La ciudad europea cuyo centro no tiene nombres en las calles [ENG]  

En el Cuadratestadt de Mannheim, Alemania, las calles no tienen nombre: en cambio, las manzanas sí. Es la excepción a la regla de la ciudades europeas. Además, como no se trata de un cambio general (como en Japón, donde es lo normal) sino específico de una zona de la ciudad, las empresas de cartografía no saben gestionarlo.