Cine que anda por mis carpetas para ser guardados en "discos duros caja fuerte".

Bueno, se admiten críticas, opiniones y demás. Es cine que tengo pendiente para ver, o que ya he visto y que algunas de estas obras pasarán al disco duro de obras que merecen la pena, o simplemente servirán de documentación para mis momentos aporreateclas.
- La carnaza (1995) (Tavernier).
- Invasión.1969.
- 'Hukkunud Alpinisti' Hotell.
- Hotel Budapest.
- El.Extrano viaje (El crimen de Mazarron) (1964)
- El visitante nocturno (1971).
- El hombre con rayos X en los ojos -1963. (La vi hace muchos años, no la recuerdo.)
- Competencia oficial (2022).
- Canino (Dogtooth) (Giorgos Lanthimos. 2009). (Un poco bestia, interesante.)
- Border (2018). (Tuve la suerte de conocer a uno de sus productores.)
- Aniara (2018).
- A Crime (2006).
- Opening Night (Noche de estreno) - 1977
Ea, ya no aburro más.