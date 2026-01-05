Cine que anda por mis carpetas para ser guardados en "discos duros caja fuerte".

Bueno, se admiten críticas, opiniones y demás. Es cine que tengo pendiente para ver, o que ya he visto y que algunas de estas obras pasarán al disco duro de obras que merecen la pena, o simplemente servirán de documentación para mis momentos aporreateclas.

La carnaza (1995) (Tavernier).

Invasión.1969.

'Hukkunud Alpinisti' Hotell.

Hotel Budapest.

El.Extrano viaje (El crimen de Mazarron) (1964)

El visitante nocturno (1971).

El hombre con rayos X en los ojos -1963. (La vi hace muchos años, no la recuerdo.)

Competencia oficial (2022).

Canino (Dogtooth) (Giorgos Lanthimos. 2009). (Un poco bestia, interesante.)

Border (2018). (Tuve la suerte de conocer a uno de sus productores.)

Aniara (2018).

A Crime (2006).

Opening Night (Noche de estreno) - 1977

Ea, ya no aburro más.