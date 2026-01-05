Cine que anda por mis carpetas para ser guardados en "discos duros caja fuerte".

Bueno, se admiten críticas, opiniones y demás. Es cine que tengo pendiente para ver, o que ya he visto y que algunas de estas obras pasarán al disco duro de obras que merecen la pena, o simplemente servirán de documentación para mis momentos aporreateclas.

  • La carnaza (1995) (Tavernier).
  • Invasión.1969.
  • 'Hukkunud Alpinisti' Hotell.
  • Hotel Budapest.
  • El.Extrano viaje (El crimen de Mazarron) (1964)
  • El visitante nocturno (1971).
  • El hombre con rayos X en los ojos -1963. (La vi hace muchos años, no la recuerdo.)
  • Competencia oficial (2022).
  • Canino (Dogtooth) (Giorgos Lanthimos. 2009). (Un poco bestia, interesante.)
  • Border (2018). (Tuve la suerte de conocer a uno de sus productores.)
  • Aniara (2018).
  • A Crime (2006).
  • Opening Night (Noche de estreno) - 1977

Ea, ya no aburro más.