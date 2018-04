Cinco grupos que triunfaron cuando se largó su líder

Un líder ha de ser un miembro fundador esencial dentro de la banda. La figura alrededor de la que gira el grupo. O una de las dos. O el que tuviera un padre que les pagaba el local de ensayo. No, en serio: eso puede pasar. ¿Sabéis cómo se llamaba Jethro Tull antes de ser Jethro Tull? The John Evans Band. ¿Y quién cojones es John Evans? Pues el teclista que luego no se unió a la banda hasta el tercer disco. Pero sus padres pagaban la fragoneta y el local de ensayo. Así que el nombre era suyo.