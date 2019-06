Los cinco elegidos que diseñaron en secreto la abdicación del Rey Juan Carlos

El objetivo era cerrar la puerta a que se abriera un debate sobre la monarquía. «Había fuerzas políticas interesadas no en el debate de la abdicación y el mecanismo, sino en el de la Corona». Casi un año después, se aprobó la Ley Orgánica 3/2014 por la que se hizo efectiva la abdicación. «Había peligro de que se abriera el debate, pero no tuve preocupación al respecto. Rajoy y Rubalcaba lo tenían todo controlado», apunta Posada. Hubo «comentarios pero no hubo nada que rompiera el acuerdo». Aquel Congreso era todavía bipartidista.