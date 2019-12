Cinco céntimos por cada botella de plástico devuelta en Portugal

Los consumidores portugueses que devuelvan botellas de bebidas plásticas no reutilizables recibirán el valor estipulado por el Gobierno. El gobierno portugués ha fijado la cantidad a pagar a los consumidores que devuelven botellas de bebidas plásticas no reutilizables. Para envases de hasta medio litro, el valor es de 2 céntimos por envase. Por encima de medio litro y por debajo de dos litros, el valor es de 5 céntimos. La recompensa no puede ser en efectivo.