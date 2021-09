Pongámonos en un supuesto totalmente factible: esta misma semana has vuelto a clase, ya te han puesto deberes de matemáticas y tú aún no te has comprado la calculadora científica. Tranquilo: en Internet ya hay herramientas para todo. Y si la calculadora de Google o el Math Solver de MS Edge no te bastan, te recomendamos una variada gama de calculadoras científicas que podrían serte de utilidad.