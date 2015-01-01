edición general
Cinco activistas propalestina detenidos durante una protesta pacífica: “Los policías fueron los principales provocadores”

Lo que se presuponía una concentración pacífica frente a la embajada de Egipto en Madrid se saldó con cinco detenidos que ahora denunciarán los golpes, insultos y vejaciones que aseguran haber sufrido por parte de los agentes . Diego tiene 32 años y una de las primeras cosas que presenció fue el arresto de un señor gazatí de 73 años. A partir de entonces, escuchó a varios policías realizar “comentarios irrespetuosos e incendiarios”, según su testimonio. “Vi cómo un policía insultaba a una señora mayor. Le llamó histérica."

Veelicus #1 Veelicus
Nada nuevo cara al sol
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
oi! I'm your partner!
#2 oscarcr80
No vayas a manifestaciones, te criminalizaran y detendran por cualquier motivo trivial.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 Y tú serás de los que van a pedir la dimisión de perro. xD
