Cifuentes dijo a la jueza que mandaba sus trabajos a la Universidad por mensajero y no por mail

Afirmó que no hay rastro digital porque siempre los enviaba en papel e insistió en que no ha encontrado ninguna copiaA la jueza le extraña el método y plantea dudas durante el interrogatorio: "¿Le resultaba más cómodo imprimirlo, meterlo en un sobre…?"Cifuentes no recordó en qué consistían los trabajos que hizo para aprobar las asignatura pero sí que eran muy cortos y "sencillos"