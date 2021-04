El cierre de Yahoo Respuestas deja a una mujer, que dio un beso a un chico, sin saber si está embarazada o no

Una mujer que hace unos días estuvo besándose con su novio no ha podido acudir a Yahoo Respuestas para preguntar y averiguar si está o no está embarazada, según ella misma ha informado a la prensa. “Pues resulta que tuve relaciones con mi novio y me dio un beso en la boca y nos frotamos un poco y ahora estoy muy preocupada porque, aunque tomamos precauciones y estuvimos vestidos todo el tiempo, pues yo tuve pensamientos y seguramente él también y ahora ambos tenemos la duda de si yo pudiera estar embarazada, es pregunta”, ha declarado la joven.