"El científico jefe de Moderna dice que la vacuna NO impide que se propague el virus "

El director médico de Moderna, Tal Zaks, le dijo a Axios que la firma no tiene datos que muestren si su vacuna evita que las personas propaguen el virus. Es posible que la vacuna de Moderna no evite que las personas que contraen el coronavirus lo transmitan a otras personas, admitió el científico jefe de la empresa. Moderna asegura que su vacuna puede prevenir la enfermedad por coronavirus, pero sus ensayos no revelaron si la vacuna evita que las personas se conviertan en contagiadoras asintomáticas.