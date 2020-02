La prestigiosa catedrática de Química Carmen Nájera alerta en Casa Mediterráneo del peligro de que la investigación quede en manos de los políticos, que son quienes deciden la financiación. «Los retos de la ciencia está íntimamente ligados a la financiación, la ciencia no es tan libre como debería. Si no tienes financiación no puedes hacer un proyecto. Así, los grandes retos que tiene la ciencia están ligados a lo que los gobiernos estiman que hay que hacer y ese es uno de los grandes riesgos que corre la ciencia...