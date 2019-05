"Que la fuerza te acompañe" o "May the force be with you" es una de las frases legendarias de la taquillera saga de George Lucas: Star Wars. Este sábado, 4 de mayo o May the fourth, por seguir el juego de palabras de las películas, se celebra el Día de Star Wars y hemos querido saber cuánto de ciencia hay en los viajes espaciales que aparecen en la películas.