'El cielo sobre Berlín', pura poesía visual de Wim Wenders  

Hay películas que nos hacen mejores, que nos reconcilian con la vida, que nos devuelven la esperanza. ¿Quién cree en los ángeles? "Cuando el niño era niño caminaba con los brazos abiertos. Quería que el riachuelo fuera un río, el río un torrente y el charco el Mar. Cuando el niño era niño, él no sabía que era un niño, todo en él era alegría. Todo le parecía lleno de vida, y todas las almas una sola. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada, no tenía costumbres,[…]Y nunca hacía muecas al hacerse fotos."