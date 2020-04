El ciclista Rohan Dennis se salta la cuarentena en Girona: "El Covid-19 me puede chupar el culo"

El australiano Rohan Dennis no se ha tomado demasiado bien no poder salir a entrenarse y, pese a la orden estricta del Gobierno español de que nadie puede salir de su casa salvo causas de fuerza mayor, decidió irse en coche a dar una vuelta por Girona, donde reside. El ciclista del Team INEOS, considerado el mejor equipo del mundo, cometió la torpeza de contarlo en instagram y sus formas no fueron ni mucho menos las mejores: "Día 34: se quebró y salió de la casa. el Covid-19 puede chuparme el culo y la cuarentena".