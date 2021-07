Ciberseguridad en TikTok. Lo que damos a la plataforma sin ser conscientes  

[C&P] Hay muchos trends de cambio de ropa intangáneo. La gente se suma a ellos porque, total, no se ve nada, ¿no? Claro que no se ve nada en el vídeo final. ¿Y si te cuento que, incluso editándolo y “borrando” las partes comprometedoras del resultado final a los servidores de #TikTok se suben los clips originales? ¿Y si te cuento que incluso cuando solicitas parar la grabación, #Tiktok puede activar la cámara (porque le has dado permiso al instalar la app) y continuar filmando mientras te cambias de un modelito a otro?