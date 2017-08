Chrome marcará blogs como inseguros por no tener HTTPs. Bloggerno permite usar HTTPs con dominios personalizados

Chrome (de Google) marcará muchos blogs como inseguros por no tener HTTPs. Blogger (de Google) no permite usar HTTPs con dominos personalizados. WTF? Son muchos los blogs que han recibido los correos electrónicos de Google indicando que su blog tiene páginas que van a ser marcadas como inseguras. Remarco esto de "páginas" y no el sitio completo, pues en los correos electrónicos que Google está enviando a los dueños de sitios web en Blogger especifica exactamente qué páginas en concreto son las que van a ser marcadas como inseguras.