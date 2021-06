Chorreo con el ABC por su artículo: "la mascarilla ha favorecido a las chavalas feas"

El periodista y escritor Antonio Burgos, ha publicado un artículo en el ABC que ha provocado mucha polémica en redes por el olor a rancio que desprende el texto. En el artículo «mascarillas para las feas» el periodista reflexiona sobre la nueva norma que permite ir sin mascarilla en exteriores. Con frases como: «Y yo añadiría una condición más para que se siga usando la mascarilla: las feas. No me digan que la mascarilla no ha favorecido a las señoras y a las chavalas feas como Picio».