China le da clases de economía a Donald Trump

En una columna publicada en el New York Times, Paul Kraugman, premio nobel de economía del 2008, expresó que Pekín está invitando al presidente Donald Trump a reconsiderar sus acciones en medio de la guerra comercial, sin embargo, este no parece entender nada. El experto considera que la respuesta de China ha sido bastante moderada porque aún no despliegan toda la gama de herramientas que tienen a su disposición para contrarrestar las acciones de Trump, que afectarían a la base política del presidente estadounidense.