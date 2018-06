China bloquea HBO tras bromas sobre Xi Jinping

Las autoridades chinas bloquearon el sitio web del canal de televisión HBO varios días después de que en este aparecieran críticas y bromas sobre el presidente de la nación asiática, Xi Jinping, en el programa Last Week Tonight animado por John Oliver. El sitio web del canal dejó de ser accesible en China este martes. HBO es solo el más reciente de los medios occidentales bloqueados en China. En la actualidad también están bloqueados los sitios de The New York Times, Bloomberg, Reuters, y las redes sociales Facebook y Twitter...