Chicago estrenará un impuesto en los servicios de entretenimiento para pagar las pensiones

Mala noticia para los jugones en Chicago, y es que a partir del próximo 14 de noviembre, no solo se tendrá que pagar más por sus juegos, sino también por los servicios en streaming ante una tasa impuesta a los servicios de entretenimiento digital. La compañía más afectada ha sido Sony, la cual no solo verá como todos los juegos en la ciudad serán un 9% más caros, sino que este impuesto también afectarán a sus servicios PlayStation Plus o PlayStation Now. Otras productos también afectados son Netflix, Spotify o Xbox.