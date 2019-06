La chica de 17 años no fue eutanasiada en Holanda, y tan sólo me llevó 10 minutos hablar con el periodista que escribió la historia para desmentirlo. Noa solicitó la eutanasia pero no se la concedieron. Relacionada: www.meneame.net/story/holanda-conceden-eutanasia-adolescente-victima-v