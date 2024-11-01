El ChatGPT de la conducción autónoma es el Autopilot para todos de Nvidia, de código abierto y para cualquier coche. Que tiemble Tesla

Nvidia acaba de presentar en el CES 2026 de Las Vegas la familia Alpamayo: un modelo de IA cuya principal bondad es que interpreta el entorno de forma similar al cerebro humano, pues es capaz de razonar por qué toma una decisión. Además es código abierto, poniéndolo a disposición de cualquier marca de coches. Lo que quita a Tesla uno de sus principales argumentos diferenciales y justo cuando quiere centrarse en ser una marca de coches autónomos.