edición general
12 meneos
46 clics
El ChatGPT de la conducción autónoma es el Autopilot para todos de Nvidia, de código abierto y para cualquier coche. Que tiemble Tesla

El ChatGPT de la conducción autónoma es el Autopilot para todos de Nvidia, de código abierto y para cualquier coche. Que tiemble Tesla

Nvidia acaba de presentar en el CES 2026 de Las Vegas la familia Alpamayo: un modelo de IA cuya principal bondad es que interpreta el entorno de forma similar al cerebro humano, pues es capaz de razonar por qué toma una decisión. Además es código abierto, poniéndolo a disposición de cualquier marca de coches. Lo que quita a Tesla uno de sus principales argumentos diferenciales y justo cuando quiere centrarse en ser una marca de coches autónomos.

| etiquetas: conducción autónoma , nvidia , tesla , mercedes benz
10 2 0 K 131 tecnología
5 comentarios
10 2 0 K 131 tecnología
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Genb.... Ah no, que cerraron. Parece que toman el testigo de hacer titulares con más frases de las necesarias
1 K 21
masde120 #3 masde120
#1 Está claro que es el tesla de los chatgpt de grafeno del siglo, el iphone de los autopilots, no te lo vas a creer, esto lo cambia TODO
0 K 10
#5 Perrota
#3 Y quien se acuerda ya de los gatitos…
0 K 10
#4 Astur_
pues viendo el video, dejaros de tonterias, yo a NVIDIA la tengo como una empresa seria, no descarto que en 4 días adelanten a tesla
0 K 12
#2 lectordigital
Sirve también para los cochecitos teledirigidos de juguete? Y para los escalextric?
0 K 8

menéame