Los chatbots de IA pueden influir en tu voto

Dos estudios con miles de participantes confirman que los chatbots pueden modificar las actitudes políticas y las intenciones de voto.

Plumboom #1 Plumboom
Ya influia Facebook cuando la IA era una suposición, así que no te quiero decir ahora.
