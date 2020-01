La portavoz de Vox en la Madrid, Rocío Monasterio, dejó bien claro que «lo que vamos a negociar [para dar el sí los presupuestos] no va a ser sólo la libertad educativa, van a ser muchas más cosas [además del pin parental] y hasta que esas cosas no se cumplan no habrá presupuestos». Esta advertencia —en clave de amenaza— es también aplicable a aquellas comunidades (Murcia, Andalucía) donde gobiernan las tres derechas